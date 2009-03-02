Если США не наведут порядок в банках, кризис будет долгим

Мировой экономический кризис может продлиться еще несколько лет, если США не наведут порядок в своей банковской системе. Такое мнение высказал премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун на проходящем в Таиланде 14 ежегодном саммите лидеров стран Юго-восточной Азии.

Ли Сянь Лун также призвал президента США Барака Обаму не идти на поводу у некоторых слоев американской общественности, требующих от США перейти к политике протекционизма и установлению торговых барьеров для иностранной продукции, передает Assocciated Press со ссылкой на таиландские СМИ. По мнению премьер-министра Сингапура, для того, чтобы нормализовать работу финансовых структур США и некоторых европейских стран, необходимо принять политически трудные и экономически дорогостоящие решения, такие как национализация, финансовые вливания, выкуп невозвратных долгов и т.д. "Выбор нелегок, но он должен быть сделан, иначе ситуация будет разворачиваться так, как в течение целого десятилетия было в Японии в 1990-х, когда проблемы не решались, а только затягивались", - указал он.

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