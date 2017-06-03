Состояние Адама Осмаева улучшилось - Окуева

Состояние Адама Осмаева, на которого 1 июня 2017 года в Киеве было совершено покушение, улучшилось. Об этом сообщила его жена Амина Окуева в Facebook.

"Только что говорили с Адамом по телефону! Голос бодрый. Уже пытается приподниматься. Скоро надо будет начинать дыхательную гимнастику для восстановления лёгкого, а потом и - бегать", - написала она.

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Киеве было совершено нападение на супругов добровольцев Осмаева и Окуеву. По данным полиции, мужчина, который назвался иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече.

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«Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка», - сообщили правоохранители. Осмаева и нападавшего с огнестрельными ранениями госпитализировали.

СМИ писали, что личный киллер Рамзана Кадырова Артур Дениссултанов-Курмакаев выдавал себя за журналиста, называясь Алексом Вернером.