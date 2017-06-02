Житель Днепра преодолел 100 километров по египетской пустыне ради больных детей (видео)
16:13, 02 июня 2017Общество
466 0
Максим Шишкин таким образом призвал всех неравнодушных жертвовать средства на спасение маленьких пациентов.
Днепровец преодолел 100 километров / скриншот
Житель Днепра пробежал 100 километров по пустыне в Египте, чтобы обратить внимание на проблемы больных детей Украине.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ Харькове развернули огромный флаг Украины и провели автопробег (фото, видео)
Максим Шишкин стартовал ночью из Шарм-эль-Шейха и финишировал в Дахабе. Трассу он преодолел за 13,5 часов. Говорит – самым тяжелым было выдержать жару.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter