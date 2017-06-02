Житель Днепра преодолел 100 километров по египетской пустыне ради больных детей (видео)

16:13, 02 июня 2017
Общество
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Максим Шишкин таким образом призвал всех неравнодушных жертвовать средства на спасение маленьких пациентов. 

Днепровец преодолел 100 километров египетской пустыней ради больных детей в Украине /

Житель Днепра пробежал 100 километров по пустыне в Египте, чтобы обратить внимание на проблемы больных детей Украине.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Максим Шишкин стартовал ночью из Шарм-эль-Шейха и финишировал в Дахабе. Трассу он преодолел за 13,5 часов. Говорит – самым тяжелым было выдержать жару.

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Теги: #Днепр#пробег#больные дети