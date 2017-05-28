В благотворительном "Пробеге под каштанами" в Киеве приняли участие более 10 тысяч человек (фоторепортаж)

В столице более 10 тысяч человек приняли участие в 25-м благотворительном "Пробеге под каштанами".

Всего в программе 5 забегов: для спортсменов, забег мужественных, пробег в ходунках, детский забег и благотворительный.

Пробег под каштанами - не только шанс показать свои профессиональные навыки, но и возможность помочь детям и их близким, которые оказались в сложной жизненной ситуации - собранные во время Пробега средства передадут детям с заболеваниями сердца.

Цель нынешнего забега - сбор средств на закупку оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирургии.

Перед началом забега все участники на Михайловской площади вместе сделали разминку. Пока взрослые бежали, с их детками проводили время аниматоры Пробега.

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К забегу присоединились как компании, которые бежали в футболках со своими логотипами, так и семьи и отдельные люди, желающие проверить свою выносливость и помочь детям.

Кроме того, к забегу присоединились ветераны АТО.

Пробег под каштанами - самая масштабная спортивно-благотворительная акция в Украине. Происходит ежегодно, начиная с 1993 года. В последние годы средства, собранные во время Пробега под каштанами, направляются на приобретение жизненно необходимого медицинского оборудования для Научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.