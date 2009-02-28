В Киеве спасатели поймали волка... в ошейнике

Вчера около 15 часов в Главное управление МЧС Украины в г. Киеве начали поступать сообщения от жителей домов на бульваре Верховной Рады, 15 (Днепровский район г. Киева) о том, что в их дворе блуждает волк.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, работники, прибыв на место, действительно увидели волка в ошейнике, который блуждал возле местных мусорников. Животное абсолютно не проявляло агрессии. Чтобы поймать зверя спасатели накинули на него пожарную кошму и при помощи карабина пристегнули его к забору. Через полчаса на место прибыли работники службы «ІДС-Порятунок». Применив дротики с транквилизатором, волка усыпили, потом поместили его в клетку и доставили в ветеринарную больницу.

На протяжении десяти суток волка будут обследовать на бешенство, после чего, если не найдется хозяин, его отправят в местный зоопарк.