Журналист рассказал, как РФ поступает с отработанными носителями "духовных скреп": история донецкой семьи

Журналист Вахтанг Кипиани рассказал о донецкой семье - сторонниках "русской весны", услуги которой больше не нужны РФ.

"До начала войны на Донбассе фамилия Мармазовых была на слуху. Он - известный спортивный журналист Руслан Мармазов, пресс-секретарь футбольного клуба Шахтер. Она - профессор, доктор наук, проректор Донецкого национального уни- верситета. Оба - сторонники Партии регионов. Оба - приверженцы идеи создания так называемой "ДНР." Татьяна Мармазова даже попала в первый состав правительства сепаратистов на должность “министра образования”, - пишет Кипиани в издании "Новое время".

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Господин Мармазов формулировал жизненное кредо семьи так: “Мы однозначно люди “русского мира”. Выбор этот сделали давно, никогда он не скрывался. Донбасс - Россия, третьего не дано”. Казалось бы - сбылась их мечта, регион избавился от ненавистных украинских националистов, рубль сменил гривню. Не жизнь, а сказка. Но в скором времени чтото пошло не так, и госпожа Мармазова потеряла пост в “правительстве”.

А из родного ДонНУ ее с позором выгнали. “За прогулы”. К тому времени семья выехала из “свободного” Донецка. Как написал в своем блоге Руслан: “Компетентные и строгие органы не рекомендовали Тане бывать в "ДНР". Мол, опасно”. Как и многие другие радетели бандитской “республики”, Мармазовы стали жить в Москве. О круге общения можно составить впечатление по фотографиям в соцсетях недавние украинцы в окружении новых русских друзей, имперцев всех цветов и оттенков. Триколоры, двуглавые орлы, надписи СССР и пилотки с красными звездами в довесок. Но тут снова что-то пошло не так.

29 мая Мармазов пишет пост в Фейсбуке, который приоткрыл, без иронии, истинную драму семьи. Пост без купюр: “В эту секунду творится жуткое беззаконие. Мою жену Таню в Туле тащат в суд и будут выдворять на Украину. На заклание СБУ. Прошу всех, кто нас знает, об участии.

Храни вас Бог! Слава Донбассу!” Экспрессия понятна, поскольку незадолго до этого судья Гришин из Московского городского суда принял решение о депортации в Украину еще одного небезызвестного в определенных кругах сторонника лозунга “Путин, приди!”, экс-харьковчанина Андрея Бородавки. За то, что тот уклонился от выезда из РФ. В судебном решении указана некая “Республика Укра- ина”: об официальном названии государства российская Фемида за четверть столетия, видимо, так и не узнала.

Российское государство не стало вписываться за тех, кто в силу скудоумия решил, что объявить себя русским - достаточное основание для милости Москвы. Перспектива вернуться в Украину для донецкой четы оказалась трагической. Руслан Мармазов принялся писать из полицейского участка шизофренические посты. Дальше только цитаты. Стиль автора. “Черная измена подкралась в серьезные ряды. Надеюсь только на Владимира Владимировича”. Ну и квинтэссенция: “Не сметь никому оскорблять Россию. Это важная моя просьба. Никто не заставит меня предать истерическую Родину. Тем паче внутренние враги”. Да, истерическую. Да, вам не показа- лось. Описка. Но неслучайная. Истерика маленького человека на фоне истерики бездушной авторитарной системы, которая не разбирает - свой-чужой, сначала бьет, а по- том делает вид, что гарантирует справедливость. Муж пришел поддержать жену и получил в итоге штраф за сопротивление полиции. В адвокате ему отказали. Чисто российская история.

Оба получили штрафы. Жена - еще и решение о депортации, но необязательно в Украину, а куда хочет. Перспектива невелика - “ЛНР”, “Южная Осетия”, “Республика Абхазия”. Дорога домой закрыта. Страницу Татьяны Мармазовой до сих пор украшает фотография тульского пряника. Наши "бурбоны" так ни- чего и не поняли. Россия ими воспользовалась и больше в их услугах не нуждается.

Полный материал читайте в новом выпуске издания "Новое время" за 2 июня.