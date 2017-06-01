Руководитель "Охматдета" впервые избран на открытом конкурсе - Минздрав

Главный врач Коломыйской центральной районной больницы (Ивано-Франковская область) Ирина Садовьяк возглавит детскую специализированную больницу "Охматдет" в Киеве.

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения, комиссия по проведению открытого отбора кандидатов на должность главного врача «Охматдет» заслушала конкурсные предложения участников и объявила о единогласном решении - выбрать победителем конкурса Садовьяк.

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«Обычно главу больницы назначало Министерство здравоохранения Украины. Впервые проведен открытый конкурс, чтобы дать возможность побороться за эту должность лучшим менеджерам нашей страны», - отмечается в сообщении.

В декларации Садовьяк за 2016 указано, что она имеет квартиру в Коломые площадью 82,8 кв. м и земельный участок площадью 1200 кв. м; зарплата по основному месту работы составляет 103,977 тыс. грн.

Как известно, конкурс был объявлен второй раз, поскольку во время первого члены комиссии не выбрали победителем ни одного из кандидатов.