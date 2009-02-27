Кабмин обещает вернуть «Луганскводу» государству

Министр по вопросам ЖКХ Алексей КУЧЕРЕНКО сообщил о том, что правительство будет инициировать возвращение в государственную собственность цельного имущественного комплекса «Лугансквода» в концессию, пишет «Коммерсантъ-Украина». Решать проблему отключения воды в Луганске будет правительство, подчеркнул министр.

«Местные власти отдали эту компанию («Лугансквода» – УНИАН) в частные руки, после чего и начались задержки с оплатой. Правительство будет иницировать пересмотр этого соглашения и возвращенния государству цельного имущественного комплекса «Луганскводы», - сказал А.КУЧЕРЕНКО.

По информации «Коммерсантъ-Украина», со ссылкой на данные мэрии Луганска, вчера без воды остались 200 тыс. жителей Луганска и области. Это произошло из-за частичного или полного отключения от электроснабжения насосных установок, подающих воду в южные, восточные и некоторые центральные районы Луганска, а также населенные пункты Стаханов, Алчевск, Славяносербск, Сватово и Счастье.

Источник газеты в департаменте электроэнергетики Минтопэнерго заявил, что в ближайшее время масштабные отключения должников от поставок электроэнергии ожидаются еще в семи областях - Киевской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской и Ивано-Франковской.