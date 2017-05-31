В Одесской области ни один пляж официально не пригоден для отдыха (видео)
12:59, 31 мая 2017Общество
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По нормам пляж должен иметь спасательный пост, трех экипированных спасателей, а водолазы должны обследовать и почистить дно.
В самой Одессе разрешение принимать туристов имеют только половина пляжей / скриншот
Ни один пляж Одесщины официально не признали пригодным для отдыха.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В самой Одессе разрешение принимать туристов имеют только половина пляжей.
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По нормам пляж должен иметь спасательный пост, трех экипированных спасателей, а водолазы должны обследовать и почистить дно. Но обследовать побережье спасатели могут только с согласия арендаторов, которые не спешат с заявками.
Ни один пляж Одесщины официально не признали пригодным для отдыха
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