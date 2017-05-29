Кобзон до сих пор вспоминает ягодицы пранкера Седюка на Евровидении

Российский артист Иосиф Кобзон сравнил «патриотические» концерты в Луганске и Донецке с песенным конкурсом «Евровидение».

Он заявил, что поблагодарил бы «хулигана, который во время выступления Джамалы показал… то, что он показал». Кобзон намекнул, что считает оголенные ягодицы хулигана «лицом Евровидения». передает "Новости Донбасса".

Читайте такжеГражданин несуществующей республики Кобзон удивился, почему коллеги не хотят променять Майями на "ЛНР"

«Вчера у меня состоялось выступление в Донецке, позавчера я в Донецке провел фестиваль патриотической песни. Какие славные ребята выступали, такие опрятные, аккуратные, чистые! И я невольно сравнил с вот этим пресловутым Евровидением. Я поблагодарил бы этого хулигана, который во время выступления Джамалы показал… То, что он показал, и было лицом Евровидения», - заявил Кобзон.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, во время выступления Джамалы пранкер Виталий Седюк выбежал на сцену и обнажил ягодицы. Эту выходку показали в прямом эфире финала Евровидения-2017. Охрана быстро среагировала и забрала Седюка со сцены, после чего, по словам министра внутренних дел, его отвезли в СИЗО. 15 мая Днепровский суд Киева избрал меру пресечения пранкеру в виде личного обязательства.

Руководитель песенного конкурса Евровидение Ян Ола Санд отметил чрезвычайно высокий уровень организации конкурса в Киеве: "Ежегодно мы имеем какие-то определенные замечания или жалобы: транспорт, логистика, безопасность и другие аспекты. Но "Евровидение" в Киеве прошло безупречно. У нас не было никаких проблем. С украинской стороны все было организовано на высшем уровне", - отметил он.