Руководитель Евровидения на встрече с президентом: конкурс в Киеве прошел безупречно

Президент Украины Петр Порошенко встретился с организаторами и ведущими общеевропейского музыкального конкурса "Евровидение-2017" и поздравил их с успешным проведением конкурса, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

"Мои искренние поздравления всем вам. "Евровидение-2017" было организовано на очень высоком уровне. И это является результатом очень эффективной координации и взаимодействия вашей и нашей команд", - сказал Порошенко.

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Президент также отметил огромную работу по подготовке, организации и проведению песенного конкурса на должном уровне.

"Это не только вопросы дизайна и творческих решений, а также вопросы обеспечения безопасности для участников и гостей. Я очень рад, что нам удалось все организовать на высоком уровне. И это дало возможность нашим гостям чувствовать себя комфортно. Тысячи людей работали над тем, чтобы создать позитивный имидж Украины. И мне кажется, нам это удалось сделать", - сказал Порошенко.

"Очень приятно, что моя команда и моя супруга были привлечены к конкурсу. Марина принимала участие в открытии "Евровидения", большое количество украинских волонтеров помогали в организации и проведении этого замечательного соревнования", - сказал президент. Он также выразил надежду, что тысячам иностранных гостей, посетивших в эти дни Киев, понравилась как организация самого конкурса, так и гостеприимство нашей столицы.

"Несмотря на российскую агрессию и российскую оккупацию, украинцы и украинская власть показали свое гостеприимство и сделали все от них зависящее, чтобы организовать по-настоящему прекрасное событие", - сказал президент и поблагодарил певицу Джамалу за то, что она привезла "Евровидение" в Украину.

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Руководитель песенного конкурса Евровидение Ян Ола Санд также отметил чрезвычайно высокий уровень организации конкурса в Киеве: "Ежегодно мы имеем какие-то определенные замечания или жалобы: транспорт, логистика, безопасность и другие аспекты. Но "Евровидение" в Киеве прошло безупречно. У нас не было никаких проблем. С украинской стороны все было организовано на высшем уровне", - отметил он.

От имени Европейского вещательного союза (ЕВС) президента Украины поздравил и поблагодарил за блестящую организацию конкурса член Административного совета ЕВС Павел Грицак. "Это огромное международное событие с тысячами иностранцев, посетивших Украину. Одно из самых рейтинговых телешоу со многими вызовами и рисками, особенно в сфере безопасности. И факт заключается в том, что была сделана огромная работа, чтобы все журналисты, конкурсанты и фанаты почувствовали гостеприимство Киева и находились в комфортных условиях. Я благодарю украинскую власть и вас, господин президент, за эту значимую поддержку", - сказал он.

"Несмотря на опасения скептиков относительно возможных угроз, я горжусь тем, что мы сделали это замечательное событие. Никто не смог остановить нас", - отметил президент и пригласил всех присутствующих посетить финал Лиги Чемпионов, который состоится в мае 2018 года в Киеве.

Как сообщал УНИАН, победителем Евровидения-2017, финал которого прошел в Киеве 13 мая, стал представитель Португалии Сальвадор Собрал.