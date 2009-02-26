Хроника событий в проблемных банках

"Дело" продолжает следить за ситуацией в банках, испытывающих финансовые проблемы. В банкоматах "Надра" невозможно снять наличку, а в банке "Киев" работает только один банкомат на Троещине.

Зато Проминвестбанк и "Надра" начали выдавать вклады по депозитам, сроки которых уже истекли.

«Надра»

В кассах отделений банка выдают по 1 тысяче гривен или 120 долларов пенсионерам, вкладчикам (проценты по депозитам) и студентам. Банкоматы не работают, в банкоматах других финучреждений по карточкам банка «Надра» можно снять до 100 гривен в день.

Банк выплачивает не только проценты по вкладам, но и депозиты, срок действия которых истек (деньги переводят на текущий счет и отдают частями). Лимиты на снятие тела депозита аналогичные остальным — до 1 тысячи гривен в день.

Платежные карты к оплате покупок в магазине принимает ограниченное количество терминалов, лимит на покупку — 150 гривен.

«Киев»

В кассах банка установлены ограничения на снятие наличных — 500 гривен или 100 долларов. Депозиты, срок действия которых истек, не выдают.

В «Киеве» работает только один банкомат (отделение «Троещина» по ул. Братиславской, 52). «Вчера банкомат зарядили, пока деньги есть. В кассе выплачиваем с пенсионных и зарплатных счетов, но не больше 500 гривен в день», — сообщили в банке.

Укрпромбанк

В колл-центр банка удалось дозвониться только на восьмой раз. Депозитов там по-прежнему не выдают, проценты по вкладу, если есть платежная карта, можно снять в головном офисе, но не более 1 тысячи гривен. Если вкладчик карточки не имеет, забрать деньги очень проблематично — в кассах деньги быстро заканчиваются.

На выплату процентов по валютным вкладам установлен лимит в 100 долларов в день, но, по словам вкладчиков, уже неделю забрать даже 100 долларов нереально — в кассах иностранной валюты просто нет.

Захидинкомбанк

«Депозит снять нельзя, проценты тоже, до 3 марта 2009 года будет проходить инвентаризация», — сообщили в головном банке в Луцке. Зарплату и пенсии выдают с ограничениями по суммам — в Луцке 300 гривен в день, в Киеве 100 гривен. Банкоматов банка в Киеве нет, в Луцке есть один, с которого можно снять до 300 гривен в день.

«Причерноморье»

В кассах банка пусто. «Депозит забрать нельзя, проценты тоже — ничего не выдаем», — крикнула в трубку сотрудница отделения банка в Днепропетровске.

Проминвестбанк

Банк начал выдавать вклады, сроки по которым истекли. «За пару дней предупредите отделение, что придете забирать депозит, чтобы они могли приготовить необходимую сумму», — ответили на горячей линии банка.

Ограничений по суммам, если верить консультанту банка, нет, вклады и проценты можно получить в полном объеме.