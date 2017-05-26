Порошенко принял участие в запуске высокоточной украинской ракеты (фото,видео)

16:50, 26 мая 2017
Общество
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Состоялось успешное испытание украинской ракеты.

twitter.com/stsegolko

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в запуске новой украинской ракеты. Об этом он сообщил в Twitter.

"Только что состоялось успешное испытание новой украинской ракеты. Все комплектующие ракеты произведены в Украине. Это - наш общий успех!", - написал президент.

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Как отметил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, из Одессы президент прибыл на один из полигонов на юге страны, где и прошли испытания высокоточной ракеты.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укроборонпром" показал "летающие" танки для десантников.

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Теги: #запуск украинской ракеты#Порошенко и ракета#украинская ракета#высокоточная ракета Украины