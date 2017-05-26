Порошенко принял участие в запуске высокоточной украинской ракеты (фото,видео)

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в запуске новой украинской ракеты. Об этом он сообщил в Twitter.

"Только что состоялось успешное испытание новой украинской ракеты. Все комплектующие ракеты произведены в Украине. Это - наш общий успех!", - написал президент.

Читайте также"Укроборонпром" представил на выставке в Турции беспилотный БТР "Фантом"

Как отметил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, из Одессы президент прибыл на один из полигонов на юге страны, где и прошли испытания высокоточной ракеты.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укроборонпром" показал "летающие" танки для десантников.