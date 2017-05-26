Порошенко принял участие в запуске высокоточной украинской ракеты (фото,видео)
16:50, 26 мая 2017Общество
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Состоялось успешное испытание украинской ракеты.
Все комплектующие ракеты произведены в Украине / twitter.com/stsegolko
Президент Украины Петр Порошенко принял участие в запуске новой украинской ракеты. Об этом он сообщил в Twitter.
"Только что состоялось успешное испытание новой украинской ракеты. Все комплектующие ракеты произведены в Украине. Это - наш общий успех!", - написал президент.
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Как отметил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, из Одессы президент прибыл на один из полигонов на юге страны, где и прошли испытания высокоточной ракеты.
Как сообщал УНИАН, ранее "Укроборонпром" показал "летающие" танки для десантников.
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