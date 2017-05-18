"Укроборонпром" показал "летающие" танки для десантников (фото, видео)

В ГК «Укроборонпром» показали изготовленные на Харьковском бронетанковом заводе партию основных боевых танков Т-80 для ВДВ. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

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Отмечается, что за свои скоростные свойства, который обеспечивает газотурбинный двигатель с максимальной мощностью в 1250 к.с., что разгоняет Т-80 до 70 км/ч, в войсках этот танк называют “летучим”.

Был проведен целый комплекс работ по восстановлению двигателя, трансмиссии, ходовой части, электронного оборудования, системы управления огнем, повышение защиты машины и другие работы.

На видео зафиксирована проверка точности огня из 125-мм пушки, сила выстрела которого выкорчевала столб, а также ходовые испытания, в том числе преодоление специальной горки.