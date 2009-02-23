«Надра» вернет депозиты квартирами тех, кто взял кредиты?

Две новые схемы по работе с клиентами обещает внедрить банк "Надра" с понедельника.

Первая – заемщики смогут уплачивать валютные ипотечные кредиты в гривне по льготному курсу, вторая – вкладчикам предложат обменять свои депозиты на квартиры, пишет "Дело".

Первой схемой смогут воспользоваться те заемщики, которые досрочно погасят какую-то часть валютного кредита.

По словам временного администратора банка "Надра" Валентины Жуковской, такая схема убыточна для учреждения, однако банк сознательно идет на это, чтобы повысить свою ликвидность.

"На размышления нет времени. Нам нужен приток живых денег", - говорит Жуковская.

В воскресенье в колл-центре банка "Надра" толком не смогли объяснить, по какому курсу будет проводиться конвертация ипотечных валютных кредитов, оформленных физическими лицами.

Однако, по словам временного администратора "Надр", такой информацией с пятницы владеют сотрудники всех отделений банка – там уже висят таблички, где указана шкала по соотношению досрочного погашения долга к валютному курсу.

"Курс колеблется от 6,5 до 7,9 гривны за доллар. К примеру, если человек гасит досрочно 25% своего ипотечного валютного кредита, то ему долларовый кредит переводят в гривневый по курсу 6,5 гривны за доллар. Если только 10%, то по курсу 7,9 гривны за доллар", - сказала Жуковская.

У кого нет денег для досрочного погашения части кредита, тем придется выплачивать ссуду по рыночному курсу.

Компенсировать потери "Надра" собирается за счет жесткой экономии операционных расходов – сокращения отделений банка, штата, затрат на телефонную связь и коммунальные услуги.

В то же время, владельцам депозитов предложат забирать свои вклады не долларами, а залоговыми квартирами заемщиков, которые те вернули банку вместо долга, – так как у банка нет денег, чтобы расплатиться.

"Могу сказать, что для многих вкладчиков это может быть выгодным решением. Некоторые квартиры можно будет купить за половину стоимости, а, если вклада человеку не хватит, он сможет получить кредит в нашем банке", - утверждает Жуковская

Насколько эти программы будут востребованы, в банке не знают, так как подобной практики нет ни у одного отечественного финучреждения.

Как известно, разговоры о переводе долларовых кредитов в гривневые среди банкиров ведутся еще с октября прошлого года. Однако на государственном уровне такая программа принята не была.

Украинская правда