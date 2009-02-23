Завкафедрой филиала столичного вуза погорел на взятках

На Прикарпатье разоблачен во взяточничестве заведующий кафедрой филиала столичного вуза.

Как сообщил УНИАН руководитель Центра по связям с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области Василий ГУЛЬТАЙЧУК, прокуратурой Ивано-Франковской области возбуждено уголовное дело по фактам вымогания и получения взяток заведующим кафедрой Ивано-Франковского филиала одного из столичных высших учебных заведений. Преподаватель был задержан во время получения взятки в 1 тыс. долл. от студента выпускного курса за содействие в допуске к сдаче государственных экзаменов и получения диплома о высшем образовании.

В ходе расследования было установлено еще несколько фактов, когда заведующий кафедрой создавал условия, в которых отдельные студенты допускались к сдаче государственных экзаменов только после уплаты определенной суммы взятки.

Прокуратура области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 УК Украины (получение взятки).

По данным проинформированных источников, событие произошло в Ивано-Франковском филиале Международного университета развития человека «Украина».