Спецслужбы РФ вербуют представителей украинских патриотических организаций - Грицак

Российские спецслужбы вербуют представителей украинских патриотических организаций, а также вводят в их состав своих агентов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак на брифинге в Киеве.

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"Мы видим целую систему, это не единичные случаи в определенном месте или акция, посвященная какому-то конкретному событии. Мы видим системную работу этих (российских) спецслужб. Одним из таких протестных инициаторов так называемых акций на территории нашего государства является лидер (радикальной организации) "Наждак" Николай Дульский, который сегодня скрывается в Москве", - заявил глава СБУ.

"Я не хочу обвинять всех представителей "Наждака", которые продолжают действовать в Киеве, участвовать в общественно-политической жизни столицы Украины, я хотел сказать, что традиционно спецслужбы сегодня враждебной для нас страны используют такой метод, как вербовку из числа патриотически настроенных граждан своих агентов. Другой вариант - это введение своих источников в патриотическое среду", - сказал Грицак.

Как сообщал УНИАН, сотрудники СБУ установили, что заказчиком реализации противоправного замысла российских спецслужб является лидер радикальной общественной организации "Наждак" Николай Дульский, который скрывается на территории РФ, и которого разыскивают украинские правоохранители за угрозу убийства. В частности, речь идет об обстреле Генерального Консульства Республики Польша в Луцке и синхронизированную с ним во времени попытку перекрытия трассы "Львов – Рава-Русская".