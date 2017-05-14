Порошенко провел серьезную беседу со своим сыном по поводу футболки с надписью "Russia"

Президент Петр Порошенко негативно оценил случай, когда его сын Михаил, который учится в Англии, попал на фото в футболке с надписью Russia. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Президент пояснил, что это фото, взятое с частной страницы в Instagram, было сделано на Хэллоуин.

"Это был вертеп, кто-то рисовался чертом, кто-то надел футболку", - рассказал президент.

"Я расцениваю даже на вертепе такое поведение неприемлемым. У меня был разговор с моим 15-летним сыном Михаилом. Он меня понял", - добавил Петр Порошенко.

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Он также рассказал, что обучение детей в Англии исключает привилегированное к ним отношение.

Напомним, на прошлой неделе возник скандал из-за появления фото, на котором сын президента Михаил был одет в футболку с надписью Россия.