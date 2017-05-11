В украинских городах подняли флаги ЕС, в Житомире - самый большой (фоторепортаж)

В Киеве и других городах Украины 11 мая прошли торжественные собрания и поднятия флагов Украины и ЕС.

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В Житомире зафиксировали новый национальный рекорд – на фасаде здания установлен самый большой флаг Евросоюза в Украине, который имеет площадь около 456,5 квадратных метров.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 мая, Совет ЕС принял решение, которым окончательно утвердил предоставление гражданам Украины безвизового режима со странами-членами Европейского Союза.

День Европы – праздник, который отмечается в странах ЕС 9 мая. В Украине День Европы официально отмечается в третью субботу мая, согласно Указу президента Украины «О Дне Европы» от 19 апреля 2003 года. Этот праздник жители Украины отмечают день общих ценностей, общей истории всех наций континента.