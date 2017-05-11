Чего ожидать от безвиза с ЕС: страны, условия и дата начала (видео)

14:34, 11 мая 2017
Политика
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Сегодня Совет Евросоюза одобрил предоставление Украине безвизового режима с ЕС.

Украинцы, вероятно, смогут ездить в ЕС без виз уже в следующем месяце / Скриншот УНИАН

Для украинцев безвиз будет действовать в 22 из 28 стран ЕС, которые являются частью Шенгенского соглашения, а также еще в 8 странах.

Ориентировочно безвизовый режим с ЕС для Украины начнет действовать с 11 июня.

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Какие условия пересечения Шенгенской зоны для украинцев – смотрите в ролике УНИАН.

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