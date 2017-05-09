Как в Украине отметили День победы (фоторепортаж)

В Украине сегодня отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. 9 мая отмечается как День победы над нацизмом вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В некоторых городах Украины произошли стычки: пострадали 8 полицейских, задержали около 50 человек. Локальные столкновения произошли в Одессе, Запорожье, Днепре, Киеве.

Так в Киеве, колонна участников акции "Бессмертный полк" прошла к Аллее Славы. Также в Киеве утром 9 мая на улице Мазепы, 6, в Печерском районе (неподалеку от станции метро "Арсенальная") возле штаба организации украинских националистов ОУН Коханивского накопилось много полиции, она штурмом вошла в здание.

Сначала сотрудники полиции окружили здание, затем в их сторону полетели файера. Позже активисты из офиса ОУН Коханивского бросали яйца в правоохранителей, участников акции "Бессмертный полк" и журналистов. В офисе ОУН полиция задержала 24 человека.

Позже стало известно, что представители ОУН пикетируют Печерское отделение полиции, в котором находятся 15 задержанных во время столкновений под офисом ОУН. В полиции сообщают, що под отделением - 50 человек митингующих.

В Запорожье на мероприятиях, посвященных 9 мая, произошла драка. Пострадавшим оказался начальник патрульной полиции Роман Пилипенко. Во время столкновения между участниками люди использовали газовые баллончики.

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Под зданием мэрии произошли столкновения между представителями так называемого «Бессмертного полка» и проукраинскими активистами, среди которых немало ветеранов АТО.

В Харькове во время возложения цветов к Мемориалу Славы произошла стычка между участниками акции «Бессмертный полк» и патриотически настроенными активистами. В целом в мероприятии приняли участие около 5 тыс. людей.

В Одессе на Аллее Славы произошло еще несколько стычек между украинскими активистами и участниками акции «Бессмертный полк». На Аллее Славы были задержаны 2 человека за надпись «СССР» на одежде и распространение запрещенной полиграфической продукции. Здесь же участники акции «Бессмертный полк» напали на активиста, поднявшего портрет известного украинского националиста Романа Шухевича.

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9 мая в Днепре прошли массовые мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Во время прохождения колонны между представителями Социалистической партии и активистами произошло столкновение. Причиной стало использование политической символики - флагов. Активисты требовали убрать флаги.

Кроме этого, во время прохождения колонны «Оппозиционного блока» возник еще один конфликт. В результате указанных происшествий были травмированы 14 человек - 8 участников мероприятия и 6 полицейских.

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Во Львове мероприятия ко Дню победы над нацизмом прошли без инцидентов. На Холме Славы сегодня зажгли "вечный огонь", но почетного караула не было и официальные мероприятия не проводились.

В Донецкой области мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне также прошли без провокаций. В 34 населенных пунктах региона прошло 60 массовых мероприятий.