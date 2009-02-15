В Тернопольской области 16 февраля объявлен днем траура

Председатель Тернопольской облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ объявил на территории области 16 февраля днем траура по жертвам субботнего столкновения дизель-поезда с рейсовым автобусом в селе Прошова Тернопольского района.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам руководителя области,”такое решение принято в связи с гибелью вследствие аварии 6 жителей Тернопольской области”.

«В день траура на всей территории области будут приспущены государственные флаги на помещениях органов власти, организаций и предприятий», - отмечается в распоряжении.

Также 16 февраля отменены развлекательные мероприятия, внесены изменения в программы теле- и радиопередач.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля в 9:50 на нерегулируемом железнодородном переезде столкнулся дизель-поезд сообщением Тернополь-Ивано-Пусто столкнулся с автобусом Тернополь-Скоморохи. В результате 6 человек погибли и 14 были госпитализированы.

5 пассажиров автобуса погибли на месте аварии, один пассажир поезда умер от сердечного приступа по дороге в больницу.

По состоянию на утро воскресенья 4 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 10 - в состоянии средней степени тяжести.

В автобусе на момент аварии находился водитель и 21 человек.