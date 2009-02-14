Херсонский губернатор потягался со студентами в армрестлинге
20:01, 14 февраля 2009Общество
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Кто победил - не говорят
Глава Херсонской облгосадминистрации Борис СИЛЕНКОВ состязался со студентами в армрестлинге.
Как передает корреспондент УНИАН, в пресс-службе Херсонской ОГА сообщили, что состязание состоялось во время встречи руководителя области с молодежью в херсонском киноконцертном зале «Юбилейный».
Пресс-служба не уточнила, кто победил в соревновании, однако сообщается, что все соперники Б.СИЛЕНКОВА получили подарки.
Также во время встречи молодежи демонстрировали видеоролик на патриотическую тематику, выступали творческие коллективы области и группа «Тартак».
В мероприятии участвовали около 1,5 тысяч студентов.
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