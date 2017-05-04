Евровидение в Киеве: билеты на полуфинал начали продавать с огромной скидкой

Увидеть первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение" в Киеве можно за 499 гривень. Такая цена входного билета в большинство фан-зон указана на сайте по бронированию.

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Организаторы предоставили скидку до -80% или до -2000 гривень на билеты во все отделения МВЦ на Левобережной, кроме VIP-сектора. По состоянию на 16:00 на сайте бронирования доступны несколько сотен билетов.

Этот этап шоу состоится девятого мая в 22:00.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 29 апреля, по информации организаторов, было продано уже почти 33 тысячи билетов. Билет на финал стоил 2500 гривен.