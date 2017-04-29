В продаже появились дополнительные билеты на все 9 шоу Евровидения-2017

В продаже появились новые билеты на все 9 шоу Евровидение-2017 в фан-зону и Golden Circle (ближайшее место к сцене).

Как говорится в сообщении на официальной странице конкурса в Facebook, билеты на все шоу Евровидения-2017 должны были появиться в 14:00 на сайте официального билетного агента Concert.ua.

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«Это будут билеты в фан-зону и Golden Circle – ближайшее место к сцене конкурса и самый желанный для всех фанов Евровидения. Сейчас доступны билеты на все предыдущие шоу обоих полуфиналов и на сами полуфиналы», – сообщают организаторы.

По их информации, в целом продано уже почти 33 тысячи билетов.

Билет на финал стоит 2500 гривен.