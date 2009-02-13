На выходные синоптики прогнозируют ухудшение погоды

На выходные синоптики прогнозируют в Украине дальнейшее ухудшение погодных условий с осадками в виде дождя со снегом.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 14 февраля, в западных областях снег, ночью местами сильный; на остальной территории осадки в виде мокрого снега, на юге и востоке с дождем, ночью в восточной, а днем в южной части местами сильные осадки (в большинстве центральных, а ночью в южных областях и в Крыму небольшие осадки).

В западных и северных областях местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер на Левобережье юго-восточный, на Правобережье северо-западный, 7-12 м/с, в южной и восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет составлять от 3° мороза до 2° тепла, в Крыму до 6° тепла; днем 0-5° тепла, в южной и восточной части 4-9° тепла; в Карпатах в течение суток 7-10° мороза.

Завтра в Киеве и области ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег, слабое налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Температура по области ночью ожидается от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла, в столице - ночью около 0°, днем 1-3° тепла.