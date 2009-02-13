В Херсоне военные и милиция остановили ночной «парад комбайнов»

В Херсоне сегодня ночью два десятка работников “Херсонского машиностроительного завода» (ХМЗ) на 10 комбайнах «Славутич» пытались выехать с территории завода в сторону центра города, но были остановлены и блокированы работниками милиции и солдатами.

Как передает корреспондент УНИАН, противостояние происходило приблизительно с 02.00 до 05.40.

Причины своих действий представители завода объясняли желанием продемонстрировать жителям областного центра, что завод жив и может работать.

«Мы хотели поучаствовать в мирной акции, чтобы показать всем, что завод живой и что можем выпускать качественные отечественные комбайны. Но вынуждены остановиться – нас не пропускает милиция» - пояснил директор по качеству ХМЗ Николай УЛАНОВСКИЙ.

Представители правоохранительных органов, в частности работники спецподразделения «Беркут», блокировали комбайны и работников предприятия на одной из главных транзитных магистралей Херсона - Бериславском шоссе, сразу возле проходной завода, из которой выехала техника. Милиция пояснила свои действия отсутствием разрешения у работников ХМЗ на проезд негабаритной техники по городу. Кроме того, передвижение такой техники по дорогам общего назначения возможно только в сопровождении милиции. Милиция полностью перекрыла участок шоссе, где стояли комбайны. Вскоре на помощь милиции приехали две бортовые машины с солдатами внутренних войск - до 30 человек.

Прорвать оцепление работникам ХМЗ не помогло и участие в акции народного депутата Украины от Партии регионов Алексея ЖУРАВКО, который в качестве аргумента в поддержку требований работников готов был лечь на рельсы близлежащей железнодорожного пути Одесской железной дороги.

«Я ради государства готов положить свою голову на рельсы. А далее посмотрим что будет» - заявил депутат.

Но милиция была непреклонна, и комбайны так и не уехали дальше проходной завода.

На данный момент движение по Бериславскому шоссе восстановлено, комбайны припаркованы с боку трассы, и работники ХМЗ несут возле них дежурство. Также, по имеющимся данным, на место событий приехал губернатор Херсонской области Борис СИЛЕНКОВ.

Как сообщал УНИАН, рабочие ХМЗ утром 3 февраля взяли штурмом офис предприятия, требуя выплатить задолженность по заработной плате и передать завод в госсобственность.

ООО «Херсонский машиностроительный завод» входит в структуру ООО «НПП «БелоцерковМАЗ» (Белая Церковь). Создано в 2007 г на базе производственных мощностей обанкротившегося ОАО «Херсонские комбайны». Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов «Славутич».