Симоненко заметили на митинге в Житомире, там произошла потасовка (фото, видео)

В Житомире при участии более 100 человек состоялся митинг по случаю Дня международной солидарности трудящихся. Как передает корреспондент УНИАН, участники митинга собрались на Соборной площади. Они держали красные флаги без политической символики и плакаты с лозунгами "Украинцам - украинский газ по себестоимости!", "Наша цель социализм" и др.

Выступавшие на митинге выразили протест в отношении реформ, которые проводит нынешнее правительство, в частности, земельной и пенсионной. Кроме того, участники митинга требовали увеличения количества создаваемых рабочих мест непосредственно в Украине.

Кроме этого участники мероприятия критиковали процессы декоммунизации.

Читайте такжеНа первомае в Харькове требовали остановить "кровавую АТО": произошел конфликт, есть задержанные (фоторепортаж, видео)

Они также выступали за то, чтобы в действующем правительстве «было больше представителей трудового народа».

Организаторами мероприятия выступили представители житомирской организации бывшей КПУ, в частности, на митинге присутствовал ее бывший лидер Петр Симоненко.

Также там произошла потасовка между депутатом-свободовцем и митингующим. Свободовец Олег Черняхович не выдержал речей представителей запрещенной Компартии и решил отключить им звук на колонках. Из-за этого началась потасовка между коммунистом на свободовцем, передает Житомир.инфо.

Длилась акция около двух часов. Петр Симоненко спешно сел в машину Honda Accord и уехал с площади, даже не пообщавшись с людьми.