Цена на нефть может опуститься до 20 долларов за баррель, считает министр финансов Венесуэлы, бывший генеральный секретарь ОПЕК Али РОДРИГЕС.

"Мы рассматриваем различные варианты ценообразования на мировом нефтяном рынке. И не исключаем возможности падения цен на "черное золото" до 20 долларов", - заявил А.РОДРИГЕС в интервью венесуэльской газете «El Universal» в воскресенье.

"Руководство страны делает все возможное, чтобы это не привело к сокращению расходов на социальную сферу", - отметил министр.

Правительство Венесуэлы сформировало бюджет на 2009 год, исходя из цены барреля нефти в 60 долларов. Нынешняя цена на венесуэльскую нефть не превышает 36 долларов за баррель, напомнил А.РОДРИГЕС.

По его мнению, на каком уровне стабилизируются цены на нефть, можно сказать не ранее марта.

Низкая стоимость нефти может спровоцировать значительное уменьшение инвестиций в нефтегазовую сферу, что в последующем приведет к повышению цен на "черное золото", считает министр.

А.РОДРИГЕС полагает, что накопленные золотовалютные запасы в Венесуэле помогут предотвратить девальвацию национальной валюты.

Венесуэльские нефтяные поставки в США, Китай и Европу в последнее время сократились. Страна является одним из учредителей ОПЕК и пятым в мире экспортером нефти.

РИА «Новости»