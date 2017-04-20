Попытки оправдать операцию "Висла" аморальны и могут способствовать переоценке преступлений коммунизма - Вятрович

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что попытки оправдать акцию "Висла" являются опасными, поскольку могут стать прецедентом для переоценки других преступлений коммунизма. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время круглого стола "Акция "Висла" - преступление польского коммунистического режима".

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Вятрович отметил, что всего за три месяца проведения акции "Висла" было переселено около 150 тысяч украинцев. "Во время проведения акции властные подразделения прибегали к насилию, намеренно были сожжены украинские жилища, разрушены церкви, украинские кладбища", - отметил он.

Кроме того, 3936 украинцев были заключены в концлагерь Явожно, а 655 - убиты, добавил Вятрович.

Также правительственным декретом, в частности, лишили украинцев возможности вернуть себе имущество.

"Все это дает основания говорить о том, что акция "Висла" была одним из масштабных преступлений коммунистического тоталитарного режима. Депортация украинцев с целью их полной национальной ассимиляции совершенно сопоставима с аналогичными действиями советского руководства по отношению к народам Крыма, Кавказа и Балтии. Такие же депортации были совершены советским руководством в ходе Второй мировой войны или в первые послевоенные годы", - сказал Вятрович.

Одновременно он подчеркнул, что "это преступление до сих пор не получило правовой оценки", и отметил, что "есть только заявление польского Сената, в которой нет правовой оценки этого преступления".

"Уверен, что в такой правовой оценке заинтересованы как украинцы, так и поляки, которые сейчас пытаются преодолевать наследие коммунистического тоталитарного режима", - сказал эксперт.

Вятрович подчеркнул, что "попытки оправдать акцию "Висла", которые в последнее время, к сожалению, озвучиваются некоторыми политическими силами в Польше, являются не только аморальными по отношению к жертвам этой акции, - они есть, на самом деле, опасными".

"Ведь могут стать прецедентом для переоценки других преступлений коммунизма. В этом, очевидно, заинтересовано нынешнее руководство России, ведь реабилитация советского прошлого стала для Кремля идеологической платформой для попыток восстановить свое влияние в Восточной Европе", - сказал Вятрович.

Напомним, ранее он предлагал отменить выходные дни 8 марта, 1 и 9 мая. Изначально предлагал сделать выходным 8 мая (День памяти и примирения, который отмечается синхронно с Европой). 9 – День победы над нацизмом во Второй мировой войне, по его мнению, должно было остаться государственным праздником, но не выходным днем. 16 февраля в Киеве полиция задержала трех человек за попытку нападения на Вятровича.