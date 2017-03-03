Под дверь Института национальной памяти подбросили похоронный венок с именем Вятровича (фото)

Об этом Вятрович написал в своем Facebook.

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"Закидали в комментах к моим постам, сообщениям коллег и семьи вот такие фото. "Погребальный" венок с моим именем возле дверей Института. Но весну ничем не испортить, даже искусственными цветами. Тем более, когда идеи, что их таким образом пытаются продвинуть те, кто боится говорить и может только исподтишка "пугать", - такие же мертвые", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 1 марта в Киеве подожгли двери Украинского института национальной памяти.

Напомним, 16 февраля в Киеве полиция задержала трех человек за попытку нападения на Вятровича.

Вятрович известнен своим предложением отменить выходные дни 8 марта, 1 и 9 мая.

"Итак, предложено отменить выходной, а не празднование Международного женского дня. Также – выходные 1-2 мая. Исходным становится 8 мая (День памяти и примирения, который отмечается синхронно с Европой). 9 – День победы над нацизмом во Второй мировой войне останется Государственным праздником, но не выходным днем", - написал он на своей странице в Facebook.