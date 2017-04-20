Европарламентарий назвал международные акты, которые нарушила РФ аннексией Крыма

Аннексия Крыма Россией нарушает ряд международных актов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал координатор программы Европарламента по повышению инвестиционной способности Верховной Рады Украины Пэт Кокс на пресс-конференции, комментируя вчерашнее промежуточное решение Международного суда ООН по делу «Украина против России».

«Аннексия Крыма нарушает хартию ООН, она нарушает основополагающие принципы заключительного Хельсинкского акта, она нарушает основополагающие позиции договора о ЕС, она абсолютно подрывает принципы Будапештского меморандума», - отметил он.

Читайте такжеВ Кремле открестились от плана по интеграции оккупированного Донбасса

Также Кокс отметил, что это юридическое законодательное противостояние чрезвычайно важное, потому что «оно апеллирует к разуму, к здравому смыслу, к верховенству права, к справедливости, которые, я убежден, в конце концов победят».

Кроме того, Кокс напомнил, что «первым проявлением аннексии Крыма Путиным было появление «зеленых человечков». По его словам, применение силы в отношении другой страны сначала кажется «весьма эффективным» средством, но в перспективе верховенство права и применение мирных решений оказывается сильнее оружия.