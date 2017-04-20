Жителям Днепра массово рассылают уведомления об отключении света и воды, в мэрии говорят о провокации

С 19 апреля жители Днепра получают массовую sms-рассылку в которой сказано, что вот-вот город останется без электричества и воды, поэтому надо срочно запасаться всем необходимым. Такое сообщение получила и журналист ТСН.

В мэрии призывают горожан одуматься и не реагировать на эту провокационную информационную атаку.

"Это нагнетание истерии. Мы будем выяснять, кто это делает. Потепление будет уже через пару дней. До плюс пятнадцати", - прокомментировал городской голова Днепра Борис Филатов.

В то же время отопление запустили во всех родильных домах и детских больницах Днепра. Город получил лимиты на газ. Энергетики восстанавливают оборванные провода там, где дома до сих пор остаются без электроснабжения.

Коммунальщики срезают и убирают поваленные деревья. Их уже почти четыре тысячи. И, как установили во время ликвидации, больше половины из этих деревьев должно было быть обрезано в прошлом году. Но помешали этому жители и активисты. Коммунальщики говорят, что люди просто укладывались под технику, чтобы спасти любимые деревья. Поэтому мэрия призывает правоохранительные органы теперь наказать виновных.

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Напомним, морозы в Днепре уничтожили десятки реликтовых растений в ботаническом саду.