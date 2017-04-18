В Одессе чешский скрипач-виртуоз Шпорцл дал концерт в трамвае во время движения (видео)

В Одессе впервые прибывший в Украину чешский скрипач-виртуоз Павел Шпорцл сегодня дал концерт в вагоне трамвая во время движения.

Как передает корреспондент УНИАН, Шпорцл играл на скрипке во время движения трамвая, следовавшего по маршруту № 5 (Аркадия - Центральный автовокзал). Для пассажиров, которые заходили в вагон, концерт стал полной неожиданностью. Люди благодарили скрипача аплодисментами.

Как пояснил журналистам Шпорцл, в Украину он приехал впервые, и концерт в трамвае также является его первым подобным опытом.

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«Нужно было прилагать усилия, чтобы стоять ровно и одновременно играть», - сказал он.

В Одесском национальном академическом театре оперы и балета вечером 18 апреля – большой концерт скрипача, а выступлением в трамвае он хотел показать, что поддерживает стремление украинцев в ЕС. Он исполнил «Оду к радости» Людвига ван Бетховена (гимн Евросоюза), а также всемирно известные произведения Никколо Паганини и Иоганна Себастьяна Баха.

Музыкант рассказал также, что его прибытие в Одессу связано со съемками 8-серийного документального фильма о чешских скрипачах. В частности, о тех, кто приезжал в Одессу, чтобы развивать здесь культуру игры на скрипке.

«Самая главная часть фильма о школе Отакара Шевчика (чешский скрипач, композитор 1852-1934 гг. - УНИАН), который начал свое преподавание в Киеве и учеником которого был Ярослав Коциан (чешский скрипач, педагог, 1883-1950 гг.), который после учебы приехал в Одессу, чтобы преподавать», - сказал Шпорцл.

Справка УНИАН. Павел Шпорцл родился 25 апреля 1973 года. Чешский скрипач-виртуоз, исполнитель классической музыки.

Помимо своих музыкальных способностей и незаурядного мастерства, Шпорцл известен также тем, что на выступлениях одевается не в традиционный фрак, а в рубашку и брюки, на голову повязывает платок, в одном ухе носит серьгу. За это он, в частности, получил такие прозвища, как «пират концертных залов» или «рокер классической музыки».