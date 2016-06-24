Олег Скрипка и ВВ отыграют три концерта для украинских воинов на передовой

ВВ выступят вблизи Селидово, Марьинки и Константиновки. Впервые профессиональные выступления украинских артистов состоятся в непосредственной близости от линии соприкосновения.

Олег Скрипка отметил, что его команда тщательно готовится к выступлениям в зоне АТО: «Вместе с соответствующими подразделениями отрабатываем вопрос безопасности. Обеспечим профессиональные сцену, свет и звук. Это гарантирует высочайшее качество звучания на концертах для украинских бойцов. Наши герои, которые защищают мир Украины, будут иметь возможность отдохнуть вместе с ВВ. Отмечу, что наш концертный тур на передовой стал возможным при поддержке нашего друга Андрея Мацолы».