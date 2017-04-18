В МИД напомнили украинцам о правилах поведения в Турции в условиях чрезвычайного положения

Министерство иностранных дел Украины предупредило о сохранении рекомендаций для граждан страны в связи с продлением на три месяца чрезвычайного положения в Турции.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Twitter.

«Турция продлила чрезвычайное положение еще на три месяца. Рекомендации МИД украинцам остаются в силе», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, соответствующие рекомендации украинцам, которые будут находиться в Турции, МИД обнародовал в июле 2016 года. Именно тогда решением президента Реджепа Тайипа Эрдогана было введено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.

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В связи с этим отмечалось, что граждане Украины должны всегда иметь при себе удостоверение личности, проявлять повышенную бдительность и осторожность, не посещать места проведения митингов и демонстраций, без лишней необходимости продолжительное время находиться в транспортных терминалах (аэропорты, морские порты, железнодорожные и автобусные вокзалы), административных зданиях, неукоснительно выполнять законные требования правоохранительных органов и местной власти, следить за новостями относительно развития ситуации в стране и месте пребывания.

В частности, чрезвычайное положение предусматривает отдельные ограничения на передвижение, проведение митингов, демонстраций, собраний, выборочные проверки документов, усиление контроля СМИ, отдельные из которых могут запрещать или ограничивать доступ к ним, в случае возникновения соответствующих обстоятельств без специального разрешения может быть изъято либо конфисковано имущество.

В случае задержания, попадания в ситуацию, которая представляет угрозу жизни и здоровью, внешнеполитическое ведомство рекомендует украинцам безотлагательно обращаться в посольство Украины в Турции по номеру телефона: +90 533 307 72 32 e-mail: emb_tr@mfa.gov.ua или Генерального консульства Украины в Стамбуле по телефону: +90 530 612 55 77 e-mail: gc_tr@mfa.gov.ua или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38 044 238 16 57.