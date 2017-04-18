Турция продлила чрезвычайное положение

Турция на три месяца продлила режим чрезвычайного положения, передает Русская служба Би-би-си.

На такой шаг Совет национальной безопасности страны рекомендовал пойти кабинету министров. Совбез отмечал, что это позволит "обеспечить преемственность мер предосторожности для защиты принципа правового государства".

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Чрезвычайное положение было введено в Турции в июле 2016 года после провалившейся попытки военного переворота и с тех пор продлевалось уже несколько раз.

Как сообщал УНИАН, в Турции прошел референдум, по результатам которого действующий глава государства получит неограниченные полномочия. Конституционную реформу поддержали 51% избирателей. В Стамбуле и других городах тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против результатов референдума.