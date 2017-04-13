В России заявили о задержании украинского "шпиона", его намерены передать в "ДНР"

В ФСБ РФ заявили о задержании в Самаре гражданина Украины, "шпионившего" на железнодорожном вокзале. Планируется его депортация в Украину.

Об этом сообщает российское госагентство РИА Новости, ссылаясь на источник в ФСБ.

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"Сотрудниками УФСБ по Самарской области совместно с полицией на территории Самары был задержан 27-летний гражданин Украины, принадлежащий к агентурному аппарату подразделения "Спецрезерв" Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ)", - заявил собеседник агентства.

По информации источника, во время допроса мужчина признался в осуществлении им в интересах ГУР МОУ визуальной разведки объектов военной и транспортной инфраструктуры на оккупированной части Донбасса, в Ростовской и Самарской областях.

Как отметил собеседник агентства, мужчина якобы неоднократно отрабатывал задания по сбору информации о военных объектах боевиков (в том числе в оккупированных Донецке и Ясиноватой), об используемых ими вооружении и военной техники. Особое внимание уделялось фото- и видеодокументированию фактов участия российских военнослужащих в регионе.

«По нашим данным, в октябре и ноябре-декабре 2016 года задержанный по заданию ГУР МОУ выезжал в Ростов-на-Дону для осуществления визуальной разведки за объектами транспорта. Он приехал на авто- и железнодорожный вокзалы, где фиксировал схемы расположения помещений, места расположения сотрудников охраны и полиции, их количество, а также расположение видеокамер, пропускной режим на всех входах и выходах. Затем эти данные он передал в Министерство обороны Украины», - рассказал собеседник агентства.

Как утверждают в ФСБ, в Самаре мужчина занимался сбором сведений об обстановке на железнодорожном вокзале, однако был задержан сотрудниками полиции.

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Решается вопрос об административном выдворении гражданина Украины с территории РФ с последующим закрытием ему въезда в страну сроком на 10 лет.

Как сообщил собеседник агентству Интерфакс, задержанный в Самаре военный будет депортирован боевикам в "ДНР", где им займутся местные "следователи".

"Сейчас его отправят в "ДНР", формально – в Украину, но – не совсем в Украину, чтобы там местные следователи с ним разбирались: просто ли он смотрел расположение воинских частей или, может быть, был наводчиком огня", – сказал источник.