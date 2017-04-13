Украинка победила на Европейской олимпиаде по математике

Ученица харьковской гимназии №45 Ольга Шевченко одержала победу на Европейской олимпиаде по математике в Цюрихе.

Об этом организаторы сообщили на официальной странице конкурса в Facebook.

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Первое место украинка разделила с представительницей команды-гостя - Ци Ци из США. Девочки набрали по 42 балла, опередив остальных обладательниц золотых медалей из Великобритании, США, Сербии, Венгрии, Франции, Боснии и Герцеговины, Саудовской Аравии, Казахстана и России. В рейтинге среди государств Украина заняла II место, уступив США, но опередив на 1 балл занявшую III место Россию.

Еще одна харьковская школьница, ученица физико-математического лицея №27 Алина Гарбузова вошла в первую семерку рейтинга, заработав 37 баллов.

Как пишет NewsRoom, харьковчанки уже не первый раз добиваются успехов на европейских математических олимпиадах - в 2016 году Ольга Силина получила золотую медаль, а нынешняя победительница Ольга Шевченко вошла в число обладательниц бронзовых медалей.