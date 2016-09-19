Как работают спецслужбы РФ: на украинской границе задержан шпион в рубашке агента "007"

Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Молодой человек, 1991 года рождения, следовал в Украину через пункт пропуска «Плетеневка» на Харьковщине. Во время пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы направили его на дополнительную проверку для установления цели пребывания на территории нашего государства", - говорится в сообщении.

Читайте такжеГоспогранслужба хочет получить спецсредства для борьбы против лазерного оружия

Уже во время совместного с представителями фискальной службы и сотрудниками СБУ досмотра вместо пуговицы на рубашке мужчины пограничники заметили скрытую камеру для видеосъемки.

"От нее шел провод к устройству накопления информации,который находился в кармане, а в другом кармане также нашли устройство для аудиозаписи", - рассказал Слободян.

Читайте такжеВ Литве за шпионаж впервые арестован сотрудник ФСБ России

В ходе допроса иностранец заявил, что эти устройства он получил от сотрудников российской миграционной службы, когда был задержан за превышение срока регистрации на территории РФ.

"Что человек с данными устройствами делал в украинском пункте пропуска пока устанавливают правоохранительные органы. На данный момент правонарушителя передали представителям СБУ", - добавил спикер ГПСУ.