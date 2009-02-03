Заключенные прячут мобильники “в самых неожиданных местах”

В 102 британских тюрьмах будут установлены специальные сканирующие кресла, способные определить, не проносит ли заключенный в тюрьму что-либо незаконное внутри своего тела. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Устройство Body Orifice Security Scanner (BOSS) стоимостью в 6500 фунтов стерлингов является сверхчувствительным металлодетектором. У передвижных кресел есть три датчика, каждый из которых срабатывает на любой металлический предмет больше булавки. Само сканирование занимает несколько секунд.

В первую очередь тюремщики надеются выявить при помощи сканирующего кресла мобильники, которые заключенные часто прячут, по выражению издания, “в самых неожиданных местах”. Пока введенные в строй два кресла позволили за несколько месяцев обнаружить 21 мобильный телефон.

Изъятие мобильников позволяет пресечь контакт с наркокурьерами и руководство преступной деятельностью изнутри тюрьмы. Кроме того, как считают сотрудники тюрем, BOSS может применяться для выявления оружия и наркотиков.

Лента.ру