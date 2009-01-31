Правительство выделило «Артеку» 35 млн. грн. из резервного фонда

Правительство выделило из резервного фонда 35 млн. грн. на обеспечение функционирования Международного детского центра «Артек».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня журналистам на брифинге в Кабинете министров.

«Учитывая, что инженерная инфраструктура «Артека» преимущественно находится в аварийном состоянии - они много лет не ремонтировались, потому что в предыдущие годы государство не выделяло на это деньги, - мы решили 35 млн. грн. выделить из резервного фонда Кабинета министров и обеспечить в 2009 году проведение капитального и текущего ремонтов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.