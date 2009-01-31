Правительство выделило «Артеку» 35 млн. грн. из резервного фонда
17:57, 31 января 2009Общество
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Правительство выделило из резервного фонда 35 млн. грн. на обеспечение функционирования Международного детского центра «Артек».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня журналистам на брифинге в Кабинете министров.
«Учитывая, что инженерная инфраструктура «Артека» преимущественно находится в аварийном состоянии - они много лет не ремонтировались, потому что в предыдущие годы государство не выделяло на это деньги, - мы решили 35 млн. грн. выделить из резервного фонда Кабинета министров и обеспечить в 2009 году проведение капитального и текущего ремонтов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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