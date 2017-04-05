Уникальная находка: на Львовщине археологи обнаружили 80 старинных монет 14 века

Сегодня, 5 апреля, руководитель Интернет-центра Буской библиотеки Богдан Литвин сообщил, что на территории храма Св. Параскевы в Буске обнаружили 80 старинных монет XIV века, два серебряных кольца и наиконное обрамление.

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Об этом сообщает ZIK.

Находку обнаружил научный сотрудник института археологии Львовского национального университета им. Ивана Франко Петр Довгань совместно с членами общества «Бужани».

Археологические исследования продолжаются. Археологи надеются, что эта находка не будет последней.