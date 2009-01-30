Неконсолидированная позиция по делу Гонгадзе повредила имиджу Украины

На заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы украинской делегации так и не удалось проявить консолидированную позицию относительно расследования обстоятельств гибели журналиста Георгия Гонгадзе, что очень навредило имиджу государства в мире.

Такое мнение высказал в интервью Ривненской облгостелерадиокомпании народный депутат Украины от Блока Литвина член украинской делегации в ПАСЕ Николай ШЕРШУН.

По мнению народного депутата, негативная оценка расследования обстоятельств убийства журналиста, которая содержится в резолюции ПАСЕ, объясняется тем, что украинской делегации в Страсбурге так и не удалось проявить консолидированную позицию в этом вопросе, а рассмотрение этого вопроса было заполитизированным. Все это, считает Н.ШЕРШУН, никак не способствует укреплению авторитета государства на международной арене.

Н.ШЕРШУН, в частности, отметил: «Я не за то, чтобы не расследовать дело Гонгадзе, я за то, чтобы расследовали последовательно и довели это дело до логического завершения. Виновные должны быть наказаны. Я против циничного отношения политиков по этому делу. Если мы и в дальнейшем будем шуметь, а не продвигать дело, то на нас соответственно будут смотреть страны, представленные в ПАСЕ".

Как сообщал УНИАН, 27 января ПАСЕ одобрила резолюцию, подготовленную Сабиной ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР под названием “Расследования преступлений, якобы совершенных высокопоставленными должностными лицами на протяжении правления КУЧМЫ в Украине, – дело Гонгадзе как знаковый пример”. Согласно документу, ПАСЕ решила следить за расследованием дела Гонгадзе и других резонансных преступлений в Украине в рамках процедуры мониторинга.

Во время обсуждения проекта резолюции о включении дела Гонгадзе в процесс мониторинга Украины депутат Верховной Рады от фракции БЮТ Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО заявил о намерении инициировать создание новой следственной комиссии в парламенте по расследованию этого дела, а также привел выводы комиссии, которую он возглавлял с 2002 по 2006 годы в парламенте, в соответствии с которыми заказчиком преступления был Леонид КУЧМА, а подстрекателем в организации похищения журналиста – бывший глава Администрации Президента Украины Владимир ЛИТВИН.