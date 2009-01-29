В Киеве установят памятник Шандору Петефи

Весной на улице Воровского в Киеве установят памятник венгерскому поэту Шандору Петефи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам заместителя председателя КМДА Виталия ЖУРАВСКОГО, открытие запланировано на 15 марта при участии мэра Будапешта Габора ДЕМСКИ.

«Идея установления в Киеве памятника Шандору Петефи родилась в декабре 2007 года во время встречи киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с мэром Будапешта Г.ДЕМСКИ. Место для памятника выбирала венгерская сторона, так же, как мы выбирали место для установления памятника Тарасу Шевченко в Будапеште. Решили установить памятник на бульварной части улицы Воровского, между домами № 8 и 11», – сообщил В.ЖУРАВСКИЙ.

Он добавил, что памятник был изготовлен на средства венгерской стороны, и вскоре он будет транспортирован в Киев. Столичная власть берет на себя непосредственно установку и благоустройство территории вокруг памятника.

Шандор Петефи (наст. имя Александр Петрович, 1823-1849) - национальный поэт Венгрии, революционный демократ, один из руководителей Революции 1848-1849 гг.