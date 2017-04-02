К уборке Балаклее после взрывов присоединились спасатели

1 апреля спасатели Харьковщины совместно с представителями местных коммунальных служб начали генеральную уборку города Балаклея, сообщает пресс-служба МВД.

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"В частности, на придомовых участках, крышах жилых домов организован вывоз строительного мусора, остатков оконных рам и шифера, убирается прилегающая территория", - говорится в сообщении.

В общем к уборке привлечены 304 человека и 18 единиц техники, из которых 104 спасателя и 8 единиц техники ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта на складе Министерства обороны в городе Балаклея (Харьковская область) начали взрываться боеприпасы и разгорелся пожар. СБУ квалифицировала взрывы как диверсию.

Тогда же Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") временно закрыла небо для полетов в радиусе 40 километров от места пожара на военном складе.

Из-за взрывов были эвакуированы почти 20 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. В результате разрывов снарядов погибла одна женщина, еще 5 человек получили ранения.

24 марта пожар был потушен, но отдельные очаги тления оставались до 26 марта. По состоянию на утро 27 марта территория Балаклее и девяти близлежащих населенных пунктов была очищена от взрывоопасных предметов.