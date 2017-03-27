В Балаклею вернулись эвакуированные из-за взрывов жители

В Балаклею вернулись все эвакуированные из-за взрывов на военном арсенале жители.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, по состоянию на 20.00 пожаров на территории г. Балаклея и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано.

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Город и близлежащие села в зоне чрезвычайной ситуации очищены от взрывоопасных предметов.

Восстановлено энергоснабжение Балаклеи и прилегающих населенных пунктов (электроснабжение с. Яковенково осуществляется по временной схеме с помощью 2 электростанций ГСЧС). На 50% возобновлено газоснабжение города.

В штаб по чрезвычайной ситуации поступило 408 заявок по выявлению боеприпасов, в частности 27 марта – 45 заявок. Всего с начала работ изъято 1 тыс. 466 взрывоопасных предметов, в частности сегодня – 37.

В зоне чрезвычайной ситуации сосредоточена группировка сил общей численностью 2 тыс. 63 чел. и 185 единиц техники, в том числе от ГСЧС 278 человек личного состава и 57 единиц специальной и пожарной техники.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее в результате пожара взорвался военный арсенал. Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла одна женщина, еще 5 человек получили ранения.