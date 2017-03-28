Украина направила ноту в МИД Беларуси из-за задержания украинцев на акции протеста в Минске

Украиной в МИД Беларуси направлена нота с целью получения полной и объективной информации относительно причин и обстоятельств задержания украинских граждан. Об этом в эфире Громадського сообщил начальник консульского управления обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

«По предварительной информации, задержан еще один гражданин Украины, который удерживается в центре изоляции правонарушителей города Минск», — сказал Кирилич.

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Отмечается, что к 15 суткам ареста в Минске осудили украинца Руслана Терещенко, который принимал участие в протестах 25 марта. По словам Кирилича, украинцу Терещенко сформулировано обвинение «за мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению».

«Консул посетит гражданина Украины, который арестован на 15 суток, установит условия его содержания», — сказал Кирилич.

Напомним, 25 марта в Минске оппозиция пыталась провести празднование Дня Воли, но к заранее объявленному месту сбора рядом с Национальной академией наук смогли попасть в основном журналисты. Потенциальных участников акции останавливали правоохранители. После этого около тысячи активистов стали двигаться к центру Минска с другого места, но вскоре были остановлены милицией, прошли массовые задержания участников акции.