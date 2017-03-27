В Беларуси осудили украинца за участие в протестах

13:12, 27 марта 2017
Общество
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Украинцу присудили 15 суток за решеткой.

Украинское посольство в Минске пытается выяснить, есть ли украинцы среди задержанных / dpsu.gov.ua

В городской суд приговорил к 15 суткам ареста гражданина Украины Руслана Терещенко, которого задержали за участие в демонстрациях 25 марта, пишет «Радио Свобода»

Сообщается, что решение принял суд Ленинского района Минска.

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Посольство Украины в Минске выясняет, есть другие украинцы в судах.

Напомним, 25 марта в Минске оппозиция пыталась провести празднование Дня Воли, но к заранее объявленному месту сбора рядом с Национальной академией наук смогли попасть в основном журналисты.

Потенциальных участников акции останавливали кордоны милиции. После этого около тысячи активистов стали двигаться к центру Минска с другого места, но вскоре были остановлены милицией, прошли массовые задержания участников акции.

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Теги: #суд#Минск#Беларусь#украинец