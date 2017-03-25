В Беларуси на акциях ко Дню Воли массово задерживают активистов и журналистов (фото, видео)
Сегодня в Беларуси проходят акции, приуроченные ко Дню Воли. 99 лет назад была провозглашена Белорусская Народная Республика.
В Беларуси 25 марта, отмечают День Воли. 99 лет назад была провозглашена Белорусская Народная Республика. Праздник не отмечается на официальном уровне. Оппозиция планировала акции протеста, разрешения на шествие в Минске городские власти не дали. Об этом сообщает TUT.BY.
Как сообщает Радио Свобода, проходят задержания правозащитников и журналистов.
Сообщается о задержании корреспондентов ВВС, редактора "Комсомольской правды в Беларуси", журналистов телеканала «Белсат».
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Кроме того, в минский офис правозащитного центра «Вясна» ворвались сотрудники ОМОН и задержали 57 человек – правозащитников и журналистов. В офисе проводится обыск.
Также сообщается о задержании на улицах активистов оппозиционных белорусских партий и движений.
Ранее сегодня стало известно о задержании оппозиционного лидера, экс-кандидата в президенты Беларуси Владимира Некляева.